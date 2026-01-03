Il rigore per la Juve fa discutere, Marelli: "Decisione non facile, ma Collu ha sbagliato l'annuncio"

David ha sbagliato, calciando malissimo, il rigore del possibile 2-1 lasciatogli da Yildiz, ma a far discutere oltre al difficile momento dell'attaccante della Juventus è stato il penalty assegnato ai bianconeri. Un rigore che il moviolista di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli, ha commentato così: "Non è una decisione facilissima. Il giocatore del Lecce tocca prima il pallone con il piede, il movimento sembra anche congruo, ma il braccio è parecchio staccato dal corpo. Sono d'accordo con la decisione di assegnare sul rigore. Piuttosto c'è da affrontare quello che ha detto Collu: ha parlato del fatto che ha deviato con il braccio un tiro in porta. Una casistica che non è prevista dal regolamento, non fa testo quello. Avrebbe dovuto usare una formula completamente differente, ovvero per il fatto che il tocco di braccio fosse punibile".