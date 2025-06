La Fiorentina cerca uno stadio per i playoff di Conference: idea Mapei

I lavori al Franchi continuano incessanti, ma lo stadio della Fiorentina non sarà sicuramente pronto per fine agosto, quando la Viola dovrà giocarsi i playoff di Conference League. E allora, secondo quanto riporta la Repubblica, la società toscana si sarebbe rivolta al Sassuolo per richiedere ufficialmente di poter disputare la partita in casa al Maperi Stadium di Reggio Emilia. Nessun problema invece per le prime due partite di campionato, rispettivamente contro Cagliari e Torino, che si giocheranno in trasferta.