Secondo quanto riporta il Bild, per Germania-Inghilterra, finale dell'Europeo U21, anche i commissari tecnici delle Nazionali maggiori, rispettivamente Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, saranno tra gli spettatori sugli spalti del Tehelné pole di Bratislava. I due ct sfrutteranno l'appuntamento per visionare di persona la risposta dei giovani a un momento di così alta pressione in vista delle selezioni per la prossima Coppa del Mondo, in programma negli Usa la prossima estate.