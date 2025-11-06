Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"

06 Nov 2025 - 23:40
© Getty Images

© Getty Images

Il tecnico del Brann, Freyr Alexandersson, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: "Loro sono nettamente più forti di noi. Guadagnano 10 volte quello che guadagniamo noi. Abbiamo preso un punto fuori casa e siamo orgogliosi. Abbiamo giocato molto bene e stiamo imparando perché per noi è la prima esperienza mentre loro hanno già giocato in Europa. La superiorità numerica? Dovevamo giocare di più, ma sono ugualmente fiero dei giocatori. Avrei voluto ottenere i tre punti ma strappare un pareggio qui è importantissimo". 

Ultimi video

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

02:16
DICH GILARDINO PRE CREMONESE DICH

Gilardino: "La ricetta? Fuoco e tanto cuore"

01:44
MCH ALLENAMENTO DE ROSSI GENOA MCH

De Rossi, primo allenamento con il Genoa

01:43
DICH NICOLA PRE PISA-CREMONESE DICH

Nicola: "Vardy è un animale da partita"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:40
Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"
23:26
Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"
23:11
Bologna, Holm: "Questo pareggio è come una sconfitta"
23:05
Roma, Pellegrini: "Era importante vincere, io ora mi sento bene"
22:37
Argentina, tra i convocati di Scaloni c'è anche Lautaro Martinez