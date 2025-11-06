Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"

Il tecnico del Brann, Freyr Alexandersson, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: "Loro sono nettamente più forti di noi. Guadagnano 10 volte quello che guadagniamo noi. Abbiamo preso un punto fuori casa e siamo orgogliosi. Abbiamo giocato molto bene e stiamo imparando perché per noi è la prima esperienza mentre loro hanno già giocato in Europa. La superiorità numerica? Dovevamo giocare di più, ma sono ugualmente fiero dei giocatori. Avrei voluto ottenere i tre punti ma strappare un pareggio qui è importantissimo".