Il presidente del Como lancia un nuovo progetto: "Entro tre anni biglietti gratis in curva"

Mirwan Suwarso punta in alto con il Como e la dimostrazione arriva dalla proposta avanzata in un'intervista a La Provincia di Como: "“Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale Vip, contiamo di abbassare progressivamente il prezzo dei biglietti per i settori più popolari. L’obiettivo è arrivare alla curva gratis in tre anni - ha spiegato il numero 1 dei lariani facendo riferimento al caso del Fortuna Dusseldorf -. Giocano in Seconda Divisione e hanno creato il programma Fortuna fur alles, puntano a offrire gratuitamente le partite. Clamoroso? Fattibile”