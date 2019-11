Il Pallone d'Oro 2019 di Sportmediaset, quarti di finale: Van Dijk contro Sterling

Il Pallone d'Oro di Sportmediaset

Chi sarà il successore di Luka Modric nella corsa al Pallone d'Oro? La proclamazione avverrà il 2 dicembre dalle 20.05 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it ma intanto proviamo ad anticipare il verdetto di France Football con il vostro aiuto. Il terzo quarto di finale propone la sfida tra Virgil Van Dijk e Raheem Sterling: il difensore pagato 84 milioni di euro (e che ha già vinto il premio di calciatore dell'anno Uefa) contro l'indemoniato esterno offensivo di Guardiola. Voi chi scegliete? Pallone d'Oro 2019: Van Dijk contro Sterling

dite la vostra 27 nov 2019

CLICCA QUI PER VOTARE TRAMITE APP

IL REGOLAMENTO

Quarto di finale A: Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus) vs Lewandovski (Polonia/Bayern Monaco)

Quarto di finale B: Salah (Egitto/Liverpool) vs Hazard (Belgio/Real Madrid)

Quarto di finale C: Van Dijk (Olanda/Liverpool) vs Sterling (Inghilterra/Manchester City)

Quarto di finale D: Messi (Argentina/Barcellona) vs De Ligt (Olanda/Juventus)

I vincitori del quarti di finale verranno poi abbinati così in semifinale. vincente quarto finale A vs vincente quarto finale B e vincente quarto finale C vs vincente quarto finale D. Infine, si passerà alla finale per cui si potrà votare sino al mattino del 2 dicembre, in vista della grande serata della premiazione che sarà in onda su canale 20 e Sportmediaset.it.