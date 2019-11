Il Pallone d'Oro 2019 di Sportmediaset, quarti di finale: Messi contro De Ligt

Il Pallone d'Oro di Sportmediaset

Chi sarà il successore di Luka Modric nella corsa al Pallone d'Oro? La proclamazione avverrà il 2 dicembre dalle 20.05 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it ma intanto proviamo ad anticipare il verdetto di France Football con il vostro aiuto. L'ultimo quarto di finale propone la sfida tra Lionel Messi (cinque premi dorati in carriera) e Matthijs De Ligt: l'erede di Maradona contro il nuovo perno difensivo della Juventus. Voi chi scegliete? Pallone d'Oro 2019: Messi contro De Ligt

dite la vostra 28 nov 2019

Quarto di finale A: Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus) vs Lewandovski (Polonia/Bayern Monaco)

Quarto di finale B: Salah (Egitto/Liverpool) vs Hazard (Belgio/Real Madrid)

Quarto di finale C: Van Dijk (Olanda/Liverpool) vs Sterling (Inghilterra/Manchester City)

Quarto di finale D: Messi (Argentina/Barcellona) vs De Ligt (Olanda/Juventus)

I vincitori del quarti di finale verranno poi abbinati così in semifinale: vincente quarto finale A vs vincente quarto finale B e vincente quarto finale C vs vincente quarto finale D. Infine, si passerà alla finale per cui si potrà votare sino al mattino del 2 dicembre, in vista della grande serata della premiazione che sarà in onda su canale 20 e Sportmediaset.it.