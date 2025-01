Il Palermo rallenta ancora, fa festa la Reggiana

Gioca, lotta ma perde. Il Palermo sul campo della Reggiana torna a gustare il sapore amaro della sconfitta, dopo due vittorie consecutive. Un risultato negativo figlio di uno sciagurato posizionamento della retroguardia in occasione della rete del 2-1 firmata dalla squadra allenata da William Viali. In apertura di secondo tempo lancio perfetto di Vergara, inserimento di Sersanti che approfitta di una disattenzione della difesa, per infilarsi tra Pierozzi e Baniya e superare il portiere rosanero Sirigu. Il primo tempo si era concluso in parità. Il tecnico del Palermo, Dionisi, aveva dato continuità di formazione e identità alla propria squadra, giocando a viso aperto con una Reggiana propositiva e mai arrendevole. Al 14', per i padroni di casa aveva segnato Lucchesi, di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di una conclusione di Kabashi. Il Palermo non si è perso d'animo e ha ristabilito l'equilibrio dopo 11 minuti, grazie a un bel traversone di Ranocchia, toccato Ceccaroni e finito in rete. Un gol che corona un periodo d'oro per il difensore rosanero. La ripresa è stata condizionata dalla rete che i rosa hanno subito a freddo e che la Reggiana ha capitalizzato al massimo. La squadra di Dionisi è rimasta in partita, creando qualche presupposto per il pareggio, ma senza raggiungerlo. Al 18' Le Douaron spara alto da posizione molto favorevole. Qualche minuto dopo Sersanti va vicino alla doppietta, ma anche lui non centra la porta. Alla mezzora ancora l'attaccante francese del Palermo, va vicino al gol, ma il suo colpo di testa è salvato sulla linea da Libutti. E, infine, su calcio piazzato di Ranocchhia, a tre minuti dalla fine, la partita vive il suo ultimo vero brivido. Niente da fare per il Palermo - scivolato al settimo posto, agganciato dal Bari - il cui rendimento troppo altalenante non dà garanzie di altissima classifica. Dionisi spera che le indiscrezioni del calciomercato delle ultime ore portino in dote qualche volto noto alla formazione rosanero. I rinforzi sembrano inevitabili, se davvero si vuole lottare per la promozione in serie A.