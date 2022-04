Il Napoli si sfila dalla corsa scudetto: Insigne saluta in lacrime i tifosi azzurri

IL PIANTO

Il capitano azzurro lascia piangendo il terreno del Maradona dopo l'1-1 con i giallorossi

Un pari che, molto probabilmente, taglia fuori il Napoli dalla lotta scudetto con Milan e Inter. Un altro passo falso al Maradona, dopo il ko contro la Fiorentina è arrivato infatti il pareggio contro la Roma che nei minuti finali ha trovato il gol del'1-1 con El Shaarawy. Una rete che ha vanificato il vantaggio firmato su rigore da Lorenzo Insigne che a fine partita ha poi salutato i tifosi azzurri con le lacrime agli occhi. Getty Images

Il capitano del Napoli, che ha già firmato col Toronto FC per la prossima stagione, sperava chiaramente di chiudere la sua carriera con la maglia azzurra coronando il sogno scudetto. E invece proprio le ultime due partite del Maradona, a meno di clamorose sorprese, hanno estromesso i partenopei dalla corsa per il titolo.Al fischio finale, come detto, Insigne è così rimasto in campo e ha salutato piangendo i suoi tifosi per poi rientrare come ultimo negli spogliatoi.