Sono soltanto 9.000 le tessere staccate ma in casa Napoli non c'è preoccupazione. "Non è un dato negativo, al contrario: la campagna abbonamenti è iniziata tardi rispetto ad altri club e conosciamo le abitudini dei nostri tifosi. Siamo in pieno agosto, nessuno immaginava i tifosi comprare l'abbonamento a Ferragosto. Iniziare prima? Impossibile, appena avuta la mappa dei nuovi posti dopo le Universiadi, siamo partiti con le vendite", spiega al Mattino Alessandro Formisano, head of operation del club campano.