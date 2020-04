Il Monza oltre il coronavirus: "Insieme ripartiremo"

In attesa di tornare in campo, il Calcio Monza pubblica un toccante video-messaggio per lanciare un appello ai propri tifosi e ringraziare chi sta lottando in prima linea contro il coronavirus. "Nel corso della nostra storia abbiamo condiviso vittorie e sconfitte - si legge nella clip -. Ma questa partita importante sembra la più difficile da vincere". "Abbiamo tutti voglia di uscire e stare insieme - recita ancora il testo -. Ma è importante rispettare le regole: evitiamo gli abbracci, restare in casa è di rigore. Dobbiamo farlo per noi stessi, per chi ci ha lasciato e per i nostri cari e per chi sta sacrificando la propria vita per la nostra".