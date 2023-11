Il Monza blinda Colpani: "Ha 5 anni di contratto, felice di rimanere con noi"

LA REPLICA DEI BRIANZOLI

Il direttore sportivo dei brianzoli ha parlato a margine del "Festival del Calcio Italiano" rispondendo alle richieste di Giuseppe Marotta

"Andrea Colpani ha cinque anni di contratto con il Monza, è contentissimo di esser con noi e noi siamo felici che rimanga". Parole lapidarie da parte di Michele Franco che lasciano poco spazio alla fantasia. Il direttore sportivo dei brianzoli ha risposto immediatamente alle voci di mercato che volevano Il Flaco verso l'Inter, una prospettiva evidenziata da Giuseppe Marotta sul palco del DLA Piper Sport Forum dal quale ha lanciato l'assalto ai migliori talenti italiani.

Vedi anche Calcio Monza, Colpani: "Felice per il paragone con Bellingham. Italia? Dedica a Berlusconi" Dalle parti del "Brianteo" l'eventuale cessione di Colpani non è mai stata messa in preventivo complice l'intenzione di mantenere la linea tricolore lanciata da Adriano Galliani e la conferma è arrivata a margine del Festival del Calcio Italiano: "Siamo contentissimi di ricevere questo premio perché il nostro focus è l’italianità così come quello di creare una certa omogeneità in gruppo - ha spiegato Franco -. Penso che questa sia la nostra linea e cercheremo di portarla avanti anche in futuro".

Al centro di quel progetto rimane l'ex giocatore dell'Atalanta, ma non solo visto che il Monza ha messo in mostra numerosi talenti che potrebbero entrar a far parte del panorama azzurro: "Sicuramente Colpani sta facendo un inizio di stagione importante e lo dimostra anche la convocazione in Nazionale. Ciò lo dimostrano anche altri giocatori che hanno fatto bene sia la scorsa stagione che in questo inizio di campionato come Di Gregorio, Ciurria, Vignato, Pessina. Ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene e che meritano questi traguardi".