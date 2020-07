Il Milan cerca l'allungo per l'Europa. L'Atalanta vuole il secondo posto

SERIE A

Allungare ancora per sentirsi vivi e per sentire quel bel profumo d'Europa. Ecco qui Milan-Bologna che per molti significa Ibrahimovic contro Mihajlovic, nemici quando lo svedese era juventino, amicissimi poi quando furono insieme all'Inter. Sfida dai sentimenti diversi con Stefano Pioli che prova ad allungare la striscia positiva di risultati consecutivi: 5 vittorie e 2 pareggi. Lo svedese sarà al centro dell'attacco e vorrà festeggiare alla grande le 100 in rossonero.

Ad aprire la giornata ci sarà l'Atalanta di Gasperini che a Verona contro l'Hellas avrà la possibilità, in caso di vittoria, di portartsi a -4 dalla Juventus capolista e di scavalcare l'Inter al secondo posto in classifica. Certo, Juric non è l'avversario migliore da trovare in questo momento. I veneti sono stati e restano difficili da superare.

C'è poi Cagliari-Sassuolo con i padroni di casa che saranno impegnati nella caccia al tesoro di punti per una classifica sempre più tranquilla e gli uomini di De Zerbi che, reduci dalla bella figura rimediata contro la Juventus, sono pronti a dare ancora una volta spettacolo col loro gioco.