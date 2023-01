Il giornalismo italiano piange Roberto Perrone

© twitter

E' scomparso oggi, all'età di 65 anni, Roberto Perrone, giornalista (non solo sportivo) e romanziere colto e raffinato, grande appassionato di calcio e tifoso del Genoa. Firma prestigiosa di giornali come L'Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera, per il Corsera in particolare ha seguito i più grandi eventi sportivi come Olimpiadi, Mondiali di calcio e tornei di tennis. Di lui si ricorda la grande cultura, l'arguzia, il tratto elegante e la passione per la scrittura che lo ha portato a scrivere romanzi (Zamora, La Lunga, Un odore di toscano), racconti, opere per ragazzi e libri di ricette (la cucina una grande passione) per tifosi di calcio. Il mondo del giornalismo, sportivo e non solo, piange oggi la sua scomparsa.