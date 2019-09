Il Celtic si conferma la squadra più forte di Scozia e vince il primo Old Firm della stagione, restando da solo in testa alla classifica a punteggio pieno, con quattro successi in quattro partite. A decidere la sfida contro i Rangers sono il francese Odsonne Edouard con un gol al 32' del primo tempo e l'irlandese Johnny Hayes che mette il sigillo al 93'. Espulso nel finale Jordan Jones per un'entrataccia.