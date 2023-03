Il calcio piange Just Fontaine: storico recordman di gol in un solo Mondiale

IL LUTTO

Il leggendario attaccante francese aveva 89 anni ed è passato alla storia al campionato del mondo del 1958 in Svezia

I miti sono immortali solo nei ricordi e nelle pagine di storia, anche se effimere come quelle che parlano di un pallone che rotola. Nella vita vera se ne vanno, come tutti gli altri. Just Fontaine, insieme a Kopa, Platini, Zidane e, anche se ha tutta una carriera davanti, Mbappé, è uno dei giocatori più importanti della storia del calcio francese e non solo, visto che detiene un record incredibile, quello dei gol segnati in un solo Mondiale: ben 13 nell'edizione svedese del 1958. Fontaine ha lasciato questo mondo a 89 anni. Lo si è appreso dai familiari.

Una carriera funestata dagli infortuni non gli ha impedito di entrare nel ristretto numero degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, ha iniziato la carriera proprio in Marocco, prima di trasferirsi in Francia, al Nizza prima e allo Stade de Reims nel 1956. Vince la classifica dei cannonieri della Coppa dei Campioni del 1959, quando raggiunge la finale poi persa contro il Real dei 5 successi consecutivi.

Si ritira a nemmeno 30 anni, nel 1962, in seguito ai tanti problemi fisici che non hanno smesso di tormentarlo in carriera. Intrapresa la carriera di allenatore ha guidato la nazionale francese, ma solo per due amichevoli, quella del Marocco, il Psg e il Tolosa negli anni '70. Per tutti gli appassionati di calcio resterà una leggenda per quell'impresa del 1958, un record che i tanti campioni che hanno giocato una coppa del mondo negli ultimi 64 anni non sono riusciti a superare né tanto meno a eguagliare, nonostante il numero più alto di partite che si giocano nella rassegna iridata rispetto ai suoi tempi.