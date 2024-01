Il calcio piange Beckenbauer, Capello: "Se ne va un grandissimo"

IL RICORDO

Leggenda del Bayern Monaco e della Germania, il "Kaiser" è morto all'età di 78 anni

CAPELLO: "SE NE VA UN GRADISSIMO"

"Di Beckenbauer ho un ricordo in particolare, di averci giocato contro la Germania a Roma, pareggiammo. Alla fine lui si lamentò che l'erba era troppo corta e non riusciva a calciare bene di mezza punta, come calciava lui. Mi rimase sempre dentro questo aneddoto, era un perfezionista". Così Fabio Capello ha ricordando Franz Beckenbauer. "Come persona l'ho incontrato così, senza parlarci. Come giocatore, ha vinto due volte il pallone d'oro da difensore e ho detto tutto. Se ne va uno dei grandissimi del calcio", ha aggiunto Capello, che poi ha preferito andare oltre la polemica che nel 2010, quando era ct dell'Inghilterra, lo portò a chiedere "più rispetto" all'ex dirigente tedesco dopo che il "Kaiser" aveva criticato il gioco degli inglesi. "Sono cose che si dicono in certi momenti", ha tagliato corto Capello.

MATTHAEUS: "PER TUTTI UN GRANDE, PER ME UN AMICO"

"Per tutti era un grande, ma io ho perso un caro amico". E' questo il primo commento ai media tedeschi di Lothar Mattheus, capitano della Germania allenata da Franz Beckenbauer ai Mondiali '90, dopo la morte del 'Kaiser' Franz. "Lo shock e' profondo, anche se sapevo che Franz non si sentiva bene", le prime parole dell'ex Inter. "La sua morte e' una perdita per il calcio e per la Germania tutta. È stato uno dei piu' grandi da giocatore e da allenatore, ma anche fuori dal campo. Franz era una personalita' eccezionale non solo nel calcio e godeva di riconoscimenti in tutto il mondo". "Tutti quelli che lo hanno conosciuto - conclude Matthaeus - sanno che Franz era una persona grande e generosa. Un caro amico ci ha lasciato. Mi manchera', manchera' a tutti noi!".

BONINSEGNA: "VERO LEADER, TRA I PIU' GRANDI DI SEMPRE"

"Il mio ricordo del grande 'Kaiser' e' un ricordo messicano, quando allo stadio Azteca siamo riusciti a battere la grande Germania ai supplementari. Era la partita del secolo e lui era il regista in assoluto, quello che dettava i tempi. Era il vero capitano in campo, il vero uomo squadra. E' nell'olimpo dei piu' grandi di tutti i tempi, per noi in quel periodo lo era". Cosi' Roberto Boninsegna ricorda la figura di Franz Beckenbauer morto oggi all'eta' di 78 anni. Fu proprio Boninsegna a firmare il primo gol nella leggendaria partita vinta per 4-3 dall'Italia nella semifinale ai Mondiali del 1970. Boninsegna ricorda anche l'infortunio di Beckenbauer che in ogni caso non gli impedi' di rimanere in campo in quella epica partita: "Cadde e si fece male ma poteva correre. Aveva la spalla al collo, sono immagini indelebili. Quando fai una semifinale Mondiale te la giochi fino alla fine e anche di questo in un certo senso dobbiamo ringraziarlo, per quei grandi supplementari -rimarca Boninsegna-. A noi c'e' andata bene, anche se quella partita c'e' costata un po' la finale. Ma era la grande Germania, con grandi giocatori come lui".

GALLIANI: "ELEGANTE IN CAMPO E FUORI"

"La morte di Franz Beckenbauer mi ha colpito molto, perche' l'ho conosciuto bene, era un signore. Ho avuto occasione di incontrarlo tante volte, lui come persona era come giocava a calcio, elegante. Il giocatore era elegante e la persona era elegante, una persona super. Come era in campo era anche fuori dal campo". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, all'uscita della Lega Serie A ricordando Franz Beckenbauer, scomparso oggi a 78 anni.

INTER: "ESEMPIO DI CLASSE E CORRETTEZZA, UNA LEGGENDA"