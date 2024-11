IL CAGLIARI CELEBRA GLI 80 ANNI DI GIGI RIVA: "OGGI È QUEL GIORNO IN CUI CI FERMIAMO E GUARDIAMO IL CIELO"

In occasione dell'ottantesimo compleanno di Gigi Riva, il Cagliari ha voluto celebrare il suo campione con un lungo post sui canali ufficiali. "Oggi è quel giorno in cui, una volta di più, ci fermiamo e guardiamo il cielo. Come per cercare un segno, per ritrovare quei rassicuranti cenni della mano e del capo che Gigi Riva ti rivolgeva quando lo incrociavi per le vie della nostra città. È il primo compleanno senza di lui, ma mai come in questo caso è lecito parlare di presenza totale. Nell’esempio, nei ricordi, nei numeri, nel vento che sferza le coste della sua amata terra d’adozione, nel rombo della passione rossoblù, nel mondo calcistico (e non solo) che lo ha sempre ammirato e celebrato".