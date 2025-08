Cremonese, tris alla Pro Patria in amichevole: segna anche Baschirotto

Alla Cremonese bastano pochi minuti per guadagnare metri e rendersi pericolosa, con Vandeputte che sblocca il risultato dopo 12 minuti ma viene fermato per una posizione di fuorigioco. Nell'azione successiva è Bonazzoli a trovare il gol con un tap-in di testa su sponda di Zerbin e precedente traversone di Pezzella, mentre il raddoppio è firmato Baschirotto: il centrale svetta più in alto di tutti sul calcio d'angolo battuto da Vandeputte. Nella ripresa cambiano diversi elementi, ma i grigiorossi trovano subito la rete del 3-0 con Barbieri, abile a farsi trovare pronto sul destro potente da posizione defilata di Afena-Gyan. Al 70' è Johnsen a sfiorare il gol con una giocata di pregevole fattura, ma l'estremo difensore ospite Rovida è decisivo nel dire no grazie a un riflesso da posizione ravvicinata.