Nell’amichevole della notte contro il Perù il Brasile cade nel finale con la rete di Abram negli ultimi minuti di gioco. 0-1 il risultato finale. Tanti gli esperimenti per la nazionale verdeoro: in campo per 90 minuti anche Allan. Il centrocampista del Napoli, però, offre una prova deludente senza particolari spunti.