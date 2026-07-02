Il Belgio deve ringraziare Tielemans e Lukaku: la rimonta è merito loro dopo 80 minuti da incubo

Gli capita la prima clamorosa occasione della partita nel primo quarto d'ora e grazie a un'uscita sbagliata da Courtois. Non è un pallone banale, ma da un bomber come lui ci si aspetta qualcosa in più. La porta è vuota ma il pallone sbatte sul palo e non c'è modo di trasformare in rete il tap-in. Si rifà subito: un colpo di testa in torsione va di nuovo sul palo e stavolta Diarra segna l'1-0. Poi il gol del 2-0 a inizio di secondo tempo: forza e tecnica insieme, questo sì da bomber vero. Una partita da 8 in pagella.