Il Barcellona vince il derby con l'Espanyol e vola a più 9 sul Real

11 Apr 2026 - 20:55

Allo Spotify Camp Nou, il Barcellona ha dominato il derby catalano contro l’Espanyol, chiudendo la gara già nel primo tempo con il 2-0 firmato dalla doppietta di Ferran Torres. I blaugrana hanno controllato la gara nella ripresa, ma l’Espanyol è riuscito a riaprire la gara grazie a Lozano. Poi Yamal segna il terzo gol prima che Rashford metta a segno il quarto. Tre punti preziosi per i catalani in vetta alla classifica, visto l'ennesimo passo falso del Real che è staccato di 9 punti a 7 turni dalla fine. 

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