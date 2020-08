Il Barcellona comunica: "Pjanic positivo al Covid ma asintomatico"

LA RIVELAZIONE

Non ha fatto in tempo a passare dalla Juventus al Barcellona che Miralem Pjanic, dopo aver accusato un malore nella giornata di sabato ed essere stato sottoposto al tampone, è risultato positivo al covid-19. Lo ha comunicato la stessa società catalana attraverso i suoi canali ufficiali. Pjanic non potrà allenarsi con il Barcellona fino alla prima settimana di settembre, in vista della ripresa della Liga che comincerà il 12 del prossimo mese, con l'ex Juventus che dovrà aspettare per poter partecipare alle sedute di gruppo con i compagni e scendere in campo con loro.

Il Barcellona ha comunque precisato che Pjanic è asintomatico e in isolamento per le prossime due settimane. Questo il comunicato: "Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposto sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla squadra del Barca".