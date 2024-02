Igor Coronado non viaggia leggero: prepara 48 valigie per il trasferimento in Brasile 

© Getty Images

L'ex giocatore del Palermo Igor Coronado si trasferisce nella sua terra natale, ma non ama viaggiare in modo leggero. Per il volo oltreoceano, il 30enne si è presentato all'aeroporto di Gedda con 48 valigie, un numero di bagagli che è balzato subito all'occhio di molti. Dopo aver trascorso tre stagioni all'AI-Ittihād, Igor Coronado lascia la Saudi Pro League ed è pronto a raggiungere il suo amato Brasile, direzione Corinthians.