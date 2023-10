IFFHS, Inter sul podio del ranking mondiale per club: Fiorentina e Napoli in top 10

LA GRADUATORIA

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio ha aggiornato la propria graduatoria

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha aggiornato la sua classifica del ranking mondiale per club in base anche agli ultimi risultati ottenuti dalle squadre di calcio. Se il Manchester City di Pep Guardiola resta saldamente al comando della graduatoria davanti al Real Madrid di Ancelotti, sul podio c'è spazio per una squadra italiana: l'Inter di Simone Inzaghi, quarta nell'ultima versione della classifica, è salita al terzo posto. Anche Fiorentina (9°) e Napoli nella top ten (10°).

L'IFFHS è legalmente riconosciuto dalla FIFA e si occupa di statistiche e record, individuali e di squadra, nelle competizioni organizzate dal massimo organismo mondiale del pallone o federazioni a esso affilate come la UEFA.

L'ottimo inizio in campionato e il buon cammino in Champions League rende protagonista l'Inter nel secondo aggiornamento del 2023 del ranking mondiale per club. La formazione di Simone Inzaghi è riuscita a passare dal quarto al terzo posto, subito dietro Manchester City e Real Madrid, confermandosi leader tra le squadre di Serie A. Fiorentina e Napoli fanno parte della top-10.

LA TOP-10 DEL RANKING MONDIALE PER CLUB

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Manchester City 304 2 Real Madrid 291 3 INTER 254 4 Porto 249 5 Al Ahly 248,5 6 Flamengo 234 7 Manchester United 214 8 Palmeiras 213 9 FIORENTINA 211,5 10 NAPOLI e Lipsia 211

LE SQUADRE ITALIANE NEL RANKING MONDIALE PER CLUB

