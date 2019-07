Il Real Madrid ha battuto l'Arsenal ai calci di rigore un una partita valida per l'International Champions Cup 2019. Al FedExField di Landover, nel Maryland, dopo il 2-2 nei tempi regolamentari i blancos di Zidane hanno la meglio nella lotteria dal dischetto: gli errori di Xhaka, Monreal e Burton condannano l'Arsenal. Nei regolamentari, Gunners in vantaggio con un rigore di Lacazette dopo 10'. Al 13' il raddoppio firmato da Aubameyang. Al 40' inglesi in dieci per l'espulsione dell'ex genoano Sokratis. Nella ripresa il Real ne approfitta e pareggia con le reti del neo entrato Bale, ormai separato in casa, al 57' e Asensio al 60'.