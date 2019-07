L'Atletico Madrid ha battuto il Chivas Guadalajara ai calci di rigore in una partita valida per la International Champions Cup. Al Globe Life Park di Arlington, in Texas, la squadra del Cholo Simeone non riesce ad andare oltre lo 0-0 nei tempi regolamentari contro la squadra messicana. Decisiva la lotteria dal dischetto, con gli spagnoli che si impongono per 5-4.