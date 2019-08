Alla sfida di International Champions Cup tra Atletico Madrid e Juventus, in programma sabato alle 18 a Stoccolma, dovrebbe partecipare anche Diego Costa (l'attaccante era stato espulso contro il Real). Secondo quanto riferisce As i colchoneros hanno insistito e dopo un rifiuto iniziale hanno ottenuto il via libera: la punta non sarà squalificata.