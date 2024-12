Icardi non vuole lasciare la casa: arriva la denuncia di Wanda Nara

L'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi è stato portato via dalla polizia dalla casa della moglie Wanda Nara, da cui è separato, dopo che lei lo aveva denunciato per averla minacciata durante una lite sul presunto rifiuto di andarsene dalla proprietà. Secondo quanto riferiscono i media argentini, gli agenti hanno svegliato l'attaccante del Galatasaray nelle prime ore di ieri mattina dopo che la modella e influencer lo ha denunciato per averla minacciata durante una discussione. Wanda Nara, che ora frequenta il cantante argentino Elian Valenzuela, meglio conosciuto con il suo nome d'arte L-Gante, avrebbe detto alla polizia che Icardi poteva avere armi all'interno della casa in una tenuta residenziale recintata a Nordelta a circa 30 km da Buenos Aires.