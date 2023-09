Icardi, che figuraccia! Il rigore a due è un fallimento

© twitter

Hanno provato ad imitare il famoso duo Suarez-Messi ma per Mauro Icardi e Kerem Aktürkoğlu è stata solo una figuraccia. I due calciatori del Galatasaray, nella sfida odierna in casa dell'Istanbulspor (alla fine vinta per 1-0), hanno tentato di calciare il 'celebre' rigore a due: tocco del turco dal dischetto e tiro dell'interista a rimorchio. Portiere spiazzato, ma palla clamorosamente fuori. Scontata l'ironia del web nei confronti della punta argentina, capace di farsi perdonare poi con il gol vittoria. Gli ultimi a riuscirci erano stati appunto le due star del Barcellona: era il 14 febbraio del 2016 (Barcellona-Celta Vigo 6-1), con gol dell'uruguagio su assist della Pulce.