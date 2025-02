Ibrahimovic: "Per Milan ogni partita una finale, mi aspetto tanto"

"Ogni partita è come una finale, conta ed è importante. Questo è un incontro da vincere senza pensare al ritorno di martedì contro il Feyenoord. Prima di ogni partita ti aspetti sempre una prestazione positiva, poi la gara vive di momenti. Prendi gol subito e il match si mette in salita, c'è ancora il ritorno, siamo fiduciosi e positivi". Così Zlatan Ibrahimovic è intervenuto prima dell'inizio della gara del Milan contro il Verona. "Se mi aspetto tanto da Leao e Theo? Mi aspetto tanto da tutti perché hanno responsabilità, sono giocatori del Milan e devono fare prestazione all'altezza. Non ci mettiamo in mezzo al lavoro dell'allenatore, bisogna avere equilibrio in campo e le gambe fresche per giocare", ha aggiunto a Sky.