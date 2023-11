Ibrahimovic, i figli seguono le sue orme: Vincent convocato dalla Svezia U16

In attesa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan in un'altra veste ("Quando l'annuncio? Vedremo..."), i suoi figli ne stanno ripercorrendo i passi a grande velocità. Vincent, il secondogenito dello svedese, classe 2008, che milita nelle giovanili rossonere come il fratello Maximilian (classe 2006), è stato chiamato per la prima volta nella nazionale svedese Under 16 per un ritiro in programma dal 4 al 7 dicembre a Bosön, tra i centri sportivi più importanti della Svezia, non lontano da Stoccolma.