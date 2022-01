I tifosi di Milano per i più bisognosi: raccolta di cibo e materiale per beneficenza

Sabato pomeriggio, dopo il precedente della passata stagione, Curva Nord Milano Inter e Curva Sud Milano Milan si uniranno ancora una volta per beneficenza. Alle due curve calcistiche quest’anno si aggregheranno anche gli Ultras Milano dell’Olimpia (che effettueranno una raccolta giovedì prima della partita di Eurolega fuori dal Forum di Assago) e la Curva del Milano Hockey (che raccoglierà le donazioni di sacchi a pelo, cibo, acqua e prodotti per l’igiene presso lo Stadio del Ghiaccio Agorà per tutta la settimana). Tutto il materiale raccolto e donato dalle tifoserie sarà consegnato ai City Angels di Milano che provvederanno come di consueto alla distribuzione a favore dei più bisognosi.

