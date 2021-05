Il cappuccino di Ibra e i piedi in testa di Lukaku: "Lui vince solo per sè..."

BOTTA E RISPOSTA

La rivalità tra i due attaccanti di Inter e Milan a colpi di post social e provocazioni

La sfida sul campo sarà domenica con Cristiano Ronaldo per un posto Champions che il Milan si contende con la Juve, fuori però per Ibrahimovic è ancora tempo di duellare con Romelu Lukaku per una supremazia cittadina che ne esaspera la rivalità. Dopo il post-scudetto dell'attaccante belga dell'Inter (“Il vero Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! King of Milano”), sempre via social è arrivata la risposta del milanista che ha pubblicato l’immagine di un cappuccino in cui con la schiuma e il cioccolato è stato disegnato il ritratto di Zlatan con la maglia del Milan e le braccia al cielo con il Duomo sullo sfondo.

Una rivalità esplosa nello scontro fisico durante il derby di coppa Italia di gennaio. Un episodio su cui lo stesso Lukaku è tornato nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito così, però non sono uno che si fa mettere i piedi in testa. Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morte per i compagni e per la vittoria. Ibrahimovic è un gran giocatore, ha vinto ovunque è passato, ha segnato più di 500 gol. Come uomo? Fino al Manchester un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l’Inter, Cristiano Ronaldo per la Juve...".