I 'Fantastici 5' dalla Nazionale: Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti in ritiro

VERSO EURO 2024

Gli storici numeri 10 seguiranno la compagine azzurra prendendo parte all'allenamento di oggi a Coverciano

Prosegue l'avvicinamento dell'Italia ai prossimi Europei. In quel di Coverciano, oltre a Gianluca Scamacca e Federico Gatti, quest'ultimo chiamato in extremis da Luciano Spalletti, hanno fatto capolino nel ritiro azzurro cinque ospiti a dir poco speciali ribattezzati come i 'Fantastici 5'. Trattasi di Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti che faranno compagnia oggi a Donnarumma e soci non facendo mancare consigli e suggerimenti.

I cinque grandi ex sono stati 'convocati' dal ct Luciano Spalletti per portare la propria esperienza al gruppo: pranzeranno con squadra e staff prima di indossare delle maglie speciali nel pomeriggio e scendere in campo con il gruppo in vista dell'allenamento, dando uno stimolo in più ai ragazzi che punteranno a vivere la rassegna continentale.

"L'idea di Spalletti? Ero all'estero, è stata una sorpresa - ha spiegato Robertoentrando al Centro Federale -. Si tratta di un'emozione enorme. Sono quarant'anni che vengo qui. E l'Italia penso possa fare bene all'Europeo". Particolarmente fiducioso anche Giancarloche è pronto a seguire la Nazionale da vicino dopo la nomina di capo-delegazione della Nazionale Under 21: "Questa Nazionale in prospettiva può fare bene. Come era andato l'invito di Spalletti con i 'Fantastici 5'? Praticamente ci ha convocato lui, noi abbiamo aderito".