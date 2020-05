I dati "rubati" al Barcellona spiegano la condizione dei calciatori: sono al 40/45% della forma ideale

Premessa: i dati che il quotidiano spagnolo As pubblica sono relativi ai giocatori del Barcellona e fanno riferimento al primo giorno di ritorno al lavoro di Messi e compagni dopo la fase di lockdown e gli allenamenti "casalinghi" di marzo e aprile. Non si riferiscono quindi ad altre squadre e ad altri giocatori ma presi in sé possono comunque valere come riferimento indicativo per capire quale possa essere la condizione generale di una squadra al momento della ripresa degli allenamenti all'aperto dopo due mesi di stop e per programmare, di conseguenza, una preparazione che possa portare i giocatori di nuovo in campo per un intenso finale di stagione. Ebbene, la prima considerazione: i risultati sono migliori di quello che i preparatori atletici del Barcellona stimavano. Buona notizia, dunque. Lo stato di forma della rosa è considerato al 40/45 percento del livello ideale: soddisfacente dopo due mesi di lockdown. Significa che il lavoro casalingo ha permesso un discreto mantenimento.