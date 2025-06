Huijsen si presenta al Real: "Arrivo nel miglior club del mondo"

Il Real Madrid ha presentato il suo nuovo difensore Dean Huijsen, che è stato prelevato dal Bournemouth per quasi 60 milioni di euro di cui 6 da riconoscere alla Juventus. In conferenza stampa il classe 2005 ha dichiarato: "Arrivo nel miglior club del mondo e sono qui per dare tutto. Lavorerò duro rimanendo umile, e spero di vincere molti trofei insieme, a partire dal Mondiale per Club. Il Real Madrid è il club della mia vita e spero di rimanere qui per molti anni. È il giorno più bello della mia vita, è un sogno essere qui. Credo di essere in sintonia con lo stile di calcio che Xabi Alonso vuole sviluppare. Sono un ragazzo tranquillo ma ho molta ambizione".