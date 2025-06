Mondiale per Club, Messi pronto a strappare nuovi record a Cristiano Ronaldo

La sfida fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo prosegue e potrebbe avere un altro capitolo nel Mondiale per Club. Considerando la competizione annuale con quella denominazione, il portoghese guida con sette gol segnati in quattro edizioni disputate, mentre l'argentino è fermo a cinque reti. Il numero di marcature del sudamericano potrebbe aumentare considerato che scenderà in campo con l'Inter Miami, mentre il lusitano ha rinunciato a cambiare squadra considerato che l'Al Nassr sarà assente.