Heysel: anche John Elkann alle celebrazioni per i 40 anni

A due passi dall'Allianz Stadium sono in corso le celebrazioni per i quarant'anni dalla tragedia dell'Heysel, quella drammatica notte del 29 maggio 1985 in cui 39 tifosi morirono in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Liverpool. L'amministratore delegato di Exor, John Elkann, partecipa all'inaugurazione di "Verso Altrove", l'installazione dedicata alla memoria delle vittime. Qualche istante dopo sono arrivati anche i vertici della Juventus, dal presidente Gianluca Ferrero all'amministratore delegato Maurizio Scanavino fino a Giorgio Chiellini.