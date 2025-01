Hernanes risponde dopo l'errore del derby: "Sbagliato curva? Ho fatto la finta"

È difficile sbagliare settore allo stadio in una partita così importante come il derby di Roma, eppure Hernanes è riuscito in questa impresa. L'ex calciatore della Lazio era stato protagonista di un siparietto curioso che l'ha visto entrare nello spazio dedicato ai tifosi della Roma e l'ha spinto a rispondere sui social a un supporter: "Ho fatto la finta, come un doppio passo, finta di andare a destra, poi sono andato a sinistra. In realtà non sapevo dove stavo andando, seguivo la massa, non sono abituato ad andare negli spalti".