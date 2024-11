HELLAS VERONA, ZANETTI: "SERVE TROVARE CONTINUITÀ DI PRESTAZIONI"

Dopo la vittoria sulla Roma, Paolo Zanetti vorrebbe ripetersi. Il tecnico dell'Hellas Verona ha tracciato la strada in vista della sfida con la Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra molto forte, costruita benissimo, che ha trovato una quadra, ha inanellato una serie di vittorie tra campionato e coppe che l'ha portata in alto. Non possiamo permetterci nessun tipo di calo o appagamento. La reazione che abbiamo avuto è stata importante ma non basta, serve mantenere un livello alto di prestazione, c'è un calendario difficile e dobbiamo riuscire a starci dentro. Tra Roma, Fiorentina e Inter pensavamo di fare 0 punti invece siamo già a tre, quindi le partite bisogna giocarle tutte e cavalcare l'entusiasmo che abbiamo trovato dopo la vittoria".