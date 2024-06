Haaland, vacanze pugliesi: il bomber è atterrato a Foggia

LA SORPRESA

Dopo essere stato a Capri, l'attaccante del Manchester City ha deciso di visitare il Gargano

© X Erling Haaland ha un feeling speciale con l'Italia. Dopo aver visitato Capri, il bomber del Manchester City è infatti atterrato a Foggia per proseguire le sue vacanze in Puglia e godersi il Gargano. Un arrivo inaspettato all'aeroporto Gino Lisa e subito immortalato dai presenti, le cui foto sono diventante rapidamente virali sui social.

Lontano da Euro 2024, a cui la nazionale norvegese non si è qualificata, Haaland ha scelto dunque il nostro Paese per rilassarsi un po', godersi il buon cibo e ricaricare le pile in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi il bomber era stato avvistato a Capri insieme a Erik Botheim e rispettive signore e ora la sua vacanza prosegue in Puglia.