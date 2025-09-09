Guida senza patente, multati calciatori del Frosinone

Due giocatori del Frosinone Calcio sono stati segnalati dall'equipaggio di una Volante della Polizia di Stato che aveva fermato per un controllo l'auto su cui viaggiavano. Al volante del veicolo c'era un 19enne che però non aveva mai conseguito la patente di guida e per questo gli è stata contestata la 'guida senza patente' con una sanzione amministrativa da 5mila euro. Segnalazione anche per il collega di 21 anni che gli sedeva accanto, proprietario della vettura: a lui è stato contestato l'incauto affidamento. L'episodio è avvenuto in via Adige, nella parte bassa del capoluogo, parallela alla centralissima via Aldo Moro. L'episodio è stato notato da diversi tifosi della squadra canarina che si sono subito avvicinati formando un capannello.