Guerra in Ucraina: si teme per la sorte ex portiere Vavassori, arruolato nelle milizie di Kiev

Ansia per la sorte di Ivan Luca Vavassori, 29enne italiano, attualmente in Ucraina per combattere con le forze di Kiev. La notizia è stata pubblicata sui suoi profili social. "Ci dispiace informarvi che la scorsa notte, durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall'esercito russo. In uno di questi c'era forse anche Ivan, insieme col 4° Reggimento. Stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti. Vi informeremo attraverso le due pagine Instagram e Facebook che Ivan ci ha lasciato a gestire", si legge.

instagram