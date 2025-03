Guardiola conferma: "Rodri potrebbe tornare in campo prima di fine stagione"

Arrivano buone notizie dall'infermeria del Manchester City che, prima della conclusione della stagione, potrebbe ritrovare Rodri. Il Pallone d'Oro sta recuperando al meglio e questo rende ottimista anche Pep Guardiola che ha fatto il punto in conferenza stampa: "Facciamo un passo alla volta. Non dobbiamo prendere decisioni stupide... però sembra in forma. Non direi che è vicino a tornare, ma oggi ha toccato la palla, era nello spogliatoio per salutare i compagni, è sicuro e più felice di qualche settimana fa. Non me l'aspettavo, ma potrebbe aiutarci in Premier League prima della fine della stagione".