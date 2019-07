Antoine Griezmann, nuovo attaccante del Barcellona, spera di vincere "i tre titoli", Liga, Coppa del Re e Champions League, questa stagione, ha detto in un'intervista pubblicata domenica da Marca, dove ripercorre la sua difficile partenza dall'Atletico di Madrid. Interrogato dal quotidiano sportivo spagnolo sull'obiettivo della sua nuova squadra in questa stagione, il campione del mondo francese ha risposto: "se chiedi ai tifosi, ti diranno i tre titoli. Lo stesso vale per i giocatori e anche per me. Abbiamo una squadra per vincere tutto, è difficile, ma dovremo lavorare per questo". Sull'addio all'Atletico, Griezmann ha rivelato che il momento più difficile è stato girare il video di saluto alla sua ex squadra. "Fa parte del calcio: mi hanno amato molto e quando qualcuno se ne va, puo' far male", ha detto.