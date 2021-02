Gravina sul caso Suarez: "Da approfondire anche dal punto di vista sportivo"

"Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura della repubblica. Non appena li metterà a disposizione, la vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo con serietà e imparzialità", queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, rilasciate a "La Verità", in merito alla nota vicenda legata all'esame farsa di Luis Suarez all'università di Perugia. La questione, insomma, che riguarda un eventuale coinvolgimento della Juventus, non si risolverà solo con una sentenza legata alla giustizia ordinaria.