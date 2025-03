Gravina: "Ridurre più possibile errori arbitri è obiettivo comune"

"Il mondo del calcio ha bisogno di riscoprire momenti di dialogo sempre maggiori per crescere. Abbiamo una categoria arbitrale di eccellenza considerata fra le migliori a livello internazionale, frutto di un lavoro di base importante". Lo ha detto il presidente Figc Gabriele Gravina intervenendo ad un incontro fra società della Serie BKT e Can, richiesto da Aia e Federazione per la formazione su tematiche tecniche e Var. "Sbagliare è possibile, ridurre il più possibile gli errori è un obiettivo comune con la collaborazione di tutti, su cui si lavora anche per formare gli arbitri di domani", ha aggiunto Gravina che ha ringraziato club e arbitri per la disponibilità ad incontrarsi.