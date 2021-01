Gravina: "Ibra-Lukaku? Brutta immagine, il Procuratore vuole vederci chiaro"

LE PAROLE

La vicenda Ibra-Lukaku non è ancora chiusa, anzi. Toccherà alla Procura federale, che ha richiesto il referto dell'arbitro, pronunciarsi e Gabriele Gravina, presidente Figc, spaventa Inter e Milan: "Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista, il Procuratore vuole vederci chiaro. Dal punto di vista regolamentare l'arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni".

Gravina ha anche commentato la decisione del consiglio federale di consentire la proroga del pagamento degli stipendi ai club a causa dell'emergenza Covid: "Nessun provvedimento shock. Oggi il mondo del calcio ha dimostrato un grande senso di responsabilità. Molte società hanno già pagato alcune tranche di stipendi anche in anticipo. Il calcio in buona percentuale, l'80% la Serie A, ha fatto ricorso a risorse proprie. Noi abbiamo aderito e preso coscienza di un dato oggettivo: il rinvio oggettuale di eventuali mensilità, ma questo accordo non deve superare il limite per il pagamento, che deve avvenire comunque entro il 31 maggio".

Il presidente Figc si è detto anche ottimimista di riuscire a "convincere il Comitato Tecnico Scientifico" sul ritorno dei tifosi allo Stadio Olimpico per l'Europeo di questa estate, che prevede lo svolgimento di quattro partite a Roma. "Mi sento di garantire" che il torneo sarà itinerante - saranno coinvolte altre undici città europee oltre Roma - "e ho avuto anche rassicurazioni in merito dalla UEFA. Non ci sono per il momento controindicazioni, ci siamo aggiornati al 5 aprile per fare altre riflessioni su questo tema. Vi dico che noi già siamo in contatto e che la prossima settimana ci sarà informalmente un primo confronto e scambio di riflessioni su alcune modalità per permettere l`ingresso dei tifosi all`interno dello Stadio Olimpico per questo evento. Mi auguro di convincere il nostro Comitato Tecnico Scientifico di far rientrare i nostri tifosi non appena la pandemia e soprattutto non appena aumentino in modo piuttosto evidente gli italiani vaccinati contro il Covid-19".