Gravina: "Caso Suarez, la Procura Figc va verso l'archiviazione"

Gabriele Gravina, dal ​Museo Fifa di Zurigo, ha parlato del caso Suarez: "Non è vero che la Procura Figc non sia pronunciata, su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Per la prima parte di quell'inchiesta, con agli atti finora trasmessi dalla Procura, mi sembra di capire che si vada verso l'archiviazione. Resta l'attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr): aspettiamo che Perugia consegni questi atti" le parole del presidente federale.

